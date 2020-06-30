Компания «Инжиматик», резидент Фонда «Сколково», представила сорбционные 3D-сенсоры прямого обнаружения протечек воды и углеводородов. Они помогут предотвратить аварии на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и энергогенерирующих объектах промышленности.

Разработанные при финансовой поддержке Фонда «Сколково» сенсоры превосходят мировые аналоги по чувствительности и скорости реакции. Оперативное обнаружение утечек позволит сэкономить сотни миллионов рублей и защитить окружающую природу.

3D-сенсоры утечек жидкости могут размещаться в любых точках технологического 3D-пространства, где появление протечек наиболее вероятно. Это, например, ТЭЦ, АЭС, промышленные предприятия, объекты ЖКХ, торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, офисные центры, медучреждения и т.д.

Кабельные гидросенсоры позволяют мгновенно определить, на каком конкретном участке произошла утечка воды или просто образовалась избыточная влажность. Новизна решения в том, что датчик может срабатывать, находясь в любой точке пространства, а не только на полу, как большинство известных сегодня сенсоров обнаружения утечек. Первые признаки протечки воды (появление капель, микротечей, конденсата) с помощью разработки компании «Инжиматик» можно выявить за 1-3 секунды. Для нефти и бензина, дизельного и авиационного топлива, а также сжиженного природного газа время срабатывания составляет от нескольких секунд до 10-15 минут.

Юрий Сакуненко, генеральный директор компании «Инжиматик»: «Норильская катастрофа в очередной раз показала, что возможность и скорость обнаружения протечек технологических жидкостей имеет принципиальное значение для предотвращения техногенных катастроф и кардинального снижения размеров ущерба от них. Наши 3D - сенсоры утечек жидкостей не имеют аналогов в мировой практике: они гравитационно независимы, работают при любой ориентации в любой точке 3D-технологического пространства и практически не имеют ограничений по месту размещения. Сенсоры способны обнаруживать утечки жидких углеводородов на самых ранних стадиях и в десятки раз быстрее, чем у конкурентов».

Сейчас «Инжиматик» заканчивает разработку «экологических» сенсоров прямого обнаружения появления нефтепродуктов непосредственно в земле. Это позволит впервые в мировой практике реализовать возможность организации независимого онлайн-контроля загрязнений нефтепродуктами территорий вокруг хранилищ топлива, бензоколонок и терминалов.

Никита Кузнецов, директор по проектам Кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «По заключению британского института BRE Global - исполнительного органа системы международной “зеленой” сертификации BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), - разработка компании “Инжиматик” “3D-гидросенсорные сети раннего обнаружения протечек строительных конструкций” признана “зеленой” и инновационной. В практике международной сертификации BREEAM это первая российская разработка, получившая инновационный статус и рекомендованная к внедрению. Это значимое событие для рынка экологического строительства, и очень приятно, что такая разработка сделана под эгидой Кластера передовых производственных технологий Фонда “Сколково”».

Компания «Инжиматик» была образована в 2015 году как компания-разработчик инновационных материалов и компонентов сенсоров на их основе. Является резидентом Кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково». Получила более 20 международных и российских наград. Сайт: https://www.engimaticsens.com