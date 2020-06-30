"Россети Юг" в 2020г увеличат затраты на инвестпрограмму вдвое

ПАО "Россети Юг" в 2020 году планирует увеличить затраты на реализацию инвестпрограммы в 2 раза по сравнению с прошлым годом, до 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Борис Эбзеев.

По его словам, основные затраты придутся на технологическое присоединение новых потребителей.

"Присоединение к сети строящихся ветропарков обходится в 2,5 млрд рублей, для исполнения договоров техприсоединения бытовых потребителей, малого и среднего бизнеса требуется не менее 1,5 млрд рублей. Порядка 2,5 млрд рублей планируется направить в текущем году на модернизацию систем учета электроэнергии", - сказал Эбзеев.

Наиболее значимые объекты, запланированные для ввода в этом году, - подстанция 110 кВ "Заря" (Ростовская область) и подстанции 110 кВ "Джангар" и "Джуракская" (обе - республика Калмыкия).

"Заря" - первая цифровая электроподстанция в Южном федеральном округе, которая соответствует новым стандартам, принятым компанией "Россети" (MOEX: RSTI). По сути, это цифровой питающий центр, управление коммутационным оборудованием которого будет осуществлять диспетчер по цифровым каналам из Центра управления сетями", - сказал гендиректор.

Он также отметил, что завершить строительство ПС "Джангар" и "Джуракская" планируется в IV квартале текущего года.

"Они позволят запустить первые в регионе масштабные проекты по "зеленой энергетике". Благодаря вводу Целинской и Салынской ВЭС, Калмыкия станет первым регионом в России, который сможет полностью обеспечить свою потребность в электроэнергии за счет альтернативных источников. Сейчас республика не имеет собственной генерации и получает электроэнергию из соседних регионов", - сказал Эбзеев.

В целом, по его словам, выполнение инвестпрограммы идет в соответствии с намеченными планами.

"В первом квартале все показатели выполнены в полном объеме, во втором также ожидаем стопроцентное выполнение", - подчеркнул он.

ПАО "Россети Юг" занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе, осуществляет транспортировку электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии. Компания входит в состав ПАО "Россети".