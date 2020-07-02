На Камчатке построят терминал СПГ за 10 млрд рублей

ФГУП "Росморпорт" объявил тендер на строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа. Его возведут на юго-восточном побережье Камчатского полуострова в бухте Бечевинской, сообщает RosTender.info.

Заявки от участников принимают до 24 июля, подрядчика определят 30 июля. Максимальная цена контракта с победителем составит 10 млрд 669 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета. Завершить работы по возведению терминала СПГ необходимо до 31 июля 2021 года.

Строительство морского перегрузочного комплекса позволит усовершенствовать маршрут поставок сжиженного природного газа из Арктики. Это, в свою очередь, обусловит развитие Северного морского пути и торгово-экономических связей Камчатского края. Проект реализуется "Росморпортом" совместно с ПАО "Новатэк".

