 
Цифровая революция

Delaware Electric Cooperative внедряет AI-решение для прогнозирования сетевой нагрузки

Delaware Electric Cooperative внедряет AI-решение для прогнозирования сетевой нагрузки

3 июля 2020, 09:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, BIGDATA, ИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Калифорнийская технологическая компания Sonasoft объявила об успешном запуске AI-решения NuGene для прогнозирования пикового потребления энергии с помощью алгоритмов машинного обучения. Согласно сообщению, которое опубликовал в четверг ресурс Globe Newswire, это решение было внедрено для энергопровайдера Delaware Electric Cooperative.

"Модель Sonasoft AI предлагает новый подход к прогнозированию пикового спроса в сети, что позволит компании сократить расходы и обеспечить более доступные цены на электроэнергию для наших клиентов. Модель сочетает в себе данные о фактическом потреблении энергии и ожидаемых погодных условиях, благодаря чему мы можем моделировать уровень нагрузки в сети с высокой точностью", - отметил президент и генеральный директор Delaware Electric Cooperative Билл Эндрю.

Решение Sonasoft AI NuGene было разработано с учетом необходимости получения наглядной и достоверной информации о состоянии энергосети. Эта задача была решена путем разработки интерактивного интерфейса, включающего ряд графиков и диаграмм, которые позволяют увидеть текущий уровень индикаторов, сопоставить их с данными за предыдущий период и отобразить почасовой прогноз сетевой нагрузки на 14 дней. Кроме того, в каждой ситуации решение предлагает набор рекомендаций, какие корректирующие действия следует предпринять.

Ожидается, что использование нового решения позволит более эффективно управлять спросом в сети и постепенно сокращать годовые эксплуатационные расходы.

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Компания: ТАСС

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