Специалисты волгоградского филиала ПАО «Россети Юг» завершили ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Таловка 220-Антиповская», повысив надежность энергообеспечения газовой компрессорной станции «Антиповская» в Камышинском районе Волгоградской области.

От работы этого комплекса зависит транспортировка газа по магистральным газопроводам и его бесперебойная поставка потребителям. В ходе ремонтных работ на линии энергетики заменили 4 километра дефектного, отслужившего свой срок грозотроса.

Данная воздушная линия эксплуатируется в районе интенсивного гололедообразования и от технического состояния грозотроса зависит эффективность плавки на нем гололеда в зимний период. А поскольку грозотрос является самой высокой точкой воздушной линии, то, не будучи проплавленным, с большей вероятностью может схлестнуться с проводами и повлечь за собой технологическое нарушение.