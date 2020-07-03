В последние годы благодаря совместным усилиям энергетиков филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» и силовых структур количество краж энергооборудования на территории республики снизилось. Однако каждое такое преступление причиняет серьезный ущерб не только электросетевой компании, но и потребителям. Один злоумышленник может стать причиной перерыва в электроснабжении нескольких населенных пунктов. Для восстановления оборудования энергетикам требуется время и финансовые затраты, которые могли быть направлены на повышение надежности энергоснабжения добросовестных потребителей.

Так, в г. Ардатов неизвестные повредили две опоры линии электропередачи на территории районной больницы. Еще один случай повреждения опоры линии электропередачи ВЛ 10 кВ произошел в Ковылкинском районе. В настоящее время сотрудники местных отделов полиции принимают меры по розыску виновных лиц. В Большеигнатовском районе из-за кражи проводов длиной 1,2 км разукомплектованной оказалась линия, питающая одну из площадок местного сельхозпредприятия.

В селе Булгаково Кочкуровского района хищение комплектующих с закрытой трансформаторной подстанции стало причиной повреждения электрооборудования. В Темниковском районе Республики злоумышленники похитили трансформаторную подстанцию и несколько километров провода. По факту хищений сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела, ведется розыск виновных лиц. Как показывает практика, ворам не удается остаться безнаказанными.

По закону ответственность за подобные незаконные действия предусмотрена ст. 158 УК РФ «Кража», а также ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Хищение электрооборудования – серьезное правонарушение, которое наказывается лишением свободы, может привести не только к аварийному отключению электроэнергии в жилых домах и объектах социального назначения, но и к гибели самих расхитителей.

Сотрудники управления безопасности филиала «Мордовэнерго» убедительно просят жителей Республики сообщать обо всех случаях причинения ущерба электросетевому комплексу, противоправных действиях вблизи энергообъектов (ЛЭП, подстанций, трансформаторов), о фактах хищения электрооборудования, лицах их совершивших, их пособниках, а также местах сбыта похищенного по «телефону доверия»: 8(8342) 28-22-56, (конфиденциальность гарантирована).