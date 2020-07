Правительство индийского штата Уттар-Прадеш (Uttar Pradesh) одобрило создание совместного предприятия в составе агентства Uttar Pradesh New Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) (26%) и энергокомпанией, принадлежащей правительству Индии и штата Уттар-Прадеш, THDC India (74%), которая была создана в 1988 г. для эксплуатации ГЭС Tehri установленной мощностью 2,4 ГВт.

Совместное предприятие создано для реализации мега проекта сооружения объектов ВИЭ-генерации общей мощностью 2 ГВт в штате Уттар-Прадеш в соответствии с политикой развития солнечной энергетики штата Уттар-Прадеша от 2017 г. (Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2017) и программой по реализации мега проектов строительства солнечной генерации (Ultra Mega Renewable Energy Power Park Scheme), реализуемой Министерством новой и возобновляемой энергетики (Ministry of New and Renewable Energy, MNRE). Первый этап проекта включает строительство СЭС мощностью 600 МВт и стоимостью $ 315 млн. Штат Уттар-Прадеш планирует довести объем генерации крышных солнечных установок до 4 300 МВт. Solar Energy Policy 2017 направлена на стимулирование развития ВИЭ-генерации и потребления электроэнергии из ВИЭ в штате путем поощрения участия в проектах строительства объектов ВИЭ-генерации частного сектора и предоставления инвестиционных возможностей для развития солнечной энергетики в стране.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata