Важные для развития региональной энергетики вопросы обсудили 2 июля в рамках встречи Главы Дагестана Владимира Васильева и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.



В частности, Виталий Иванов рассказал руководителю региона о ходе мероприятий по объединению двух дочерних энергокомпаний республики в один филиал и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии сетевой компании. Раскрывая тему, он отметил, что с 1 июля путём персонал Дагестанской сетевой и Дагестанской энергосбытовой компаний переведён филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Вопреки распространявшейся ранее информации, подчеркнул Виталий Иванов, работники двух энергокомпаний переведены в полном объеме.



Представил Виталий Иванов Главе Дагестана и руководителя филиала Андрея Меделянова. Очевидными плюсами объединения двух энергокомпаний Виталий Иванов назвал следующие:

«Важно, что мы теперь работаем в рамках одного юридического лица. Для качественного решения отраслевых вопросов в Дагестане мы сейчас оперативно сможем задействовать людские ресурсы, технику, материалы, аварийный резерв других наших филиалов без каких-то корпоративных ограничений. Кроме того, впервые с 1 июля за последние 4 года мы имеем свободный расчётный счёт. Компания функционировала долгое время в условиях сводного исполнительного производства, которое было на двух дагестанских компаниях. И региональным энергетикам иногда не могли, по сути, даже платить вовремя зарплату. Сейчас эта ситуация начнёт серьёзно меняться. То есть в первую очередь будет реализовываться социальная функция. Мы также решили ситуацию, связанную с обеспечением полностью ГСМ, аварийным резервом, автомобильной техникой».

Таким образом, все вопросы, связанные с дагестанской энергетикой, будут решаться одной компанией.



Со своей стороны особое внимание Владимир Васильев обратил на ситуацию с распространением фейковой информации о сокращении сотрудников энергокомпаний при их слиянии в одну структуру. Глава Дагестана попросил дать более подробные разъяснения по этому поводу.



Отвечая, Виталий Иванов заверил:

«Весь персонал, который ранее работал в Дагестанской сбытовой и Дагестанской сетевой компаниях – а это порядка 4700 человек, – без сокращения штатных единиц и заработной платы перейдёт в новую компанию, которая будет работать под единым брендом – «Россети Северный Кавказ». Мы ни одного человека не сократили. Эта информация намеренно искажена. Я думаю, этому должна быть дана соответствующая правовая оценка. В 2019 году персонал не сокращался, в 2020 году тоже в планах компании этого нет. Мы не являемся дестабилизатором на территории республики. Наоборот, выполняем все функции социального партнёрства».

Как отмечалось, были проведены встречи с инициативными группами из числа работников, представителями профсоюзных организаций, в результате чего ситуация благополучно урегулирована. В продолжение темы Виталий Иванов добавил, что будет проведена аттестация всего персонала с целью формирования кадрового резерва. Это условие, выдвинутое представителями инициативных групп, получило поддержку руководства. Более того, включённым в резерв людям может быть предложена работа в группе «Россетей».



Поблагодарив за проводимую работу, Владимир Васильев заключил: «Мы поняли, что кадровый потенциал бережно сохранён и что он будет включён в единый кадровый резерв «Россетей».



Отдельно указал Глава РД на недопустимость распространения ложной информации, предупредив об ответственности:

«Все разговоры, информация о сокращении людей никакого основания под собой не имеют. Кстати, это проблема сегодня. Есть немало людей, которые безответственно распространяют информацию, которая не является проверенной, а иногда и вовсе бывает вредоносной. Буквально вчера распространяли фейк в части предприятий общепита, призывы разного рода, за которые надо отвечать. Мы будем последовательно использовать силу закона. Потому что допускать противодействие процессу наведения порядка и совершенствованию важнейшей задачи, обязанности власти, тех структур, которые непосредственно этим занимаются, в частности обеспечением электроэнергией, в таких сложных условиях, в которых мы проходим испытание коронавирусом, – это очень серьезная ответственность. Я обращаюсь ко всем, кто поспешно пытается «разыграть» непроверенную информацию: при наличии негативных последствий готовьтесь к серьёзной ответственности».

Выразив готовность сотрудничать в дальнейшем с целью успешного развития энергетики Дагестана, Владимир Васильев резюмировал: «Мы тоже будем совершенствовать систему, организацию управления, чтобы соответствовать тем шагам, которые вы предпринимаете как наш партнёр».



Также был обсуждён вопрос консолидации сетевого комплекса города Махачкалы на базе государственного холдинга «Россети». Напомним, консолидация территориальных сетевых активов всех регионов страны на базе государственного холдинга «Россети» закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса РФ и входит в перечень поручений Президента страны Владимира Путина.