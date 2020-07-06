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Понедельник - день свежего номера журнала RusCable Insider Digest

Понедельник - день свежего номера журнала RusCable Insider Digest

6 июля 2020, 12:25
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Время чтения ≈ 4 мин
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RusCable Insider Digest № 179

RusCable Insider Digest № 179

RusCable Insider Digest № 179

RusCable Insider Digest № 179

RusCable Insider Digest № 179

RusCable Insider Digest № 179

Понедельник - день свежего номера журнала RusCable Insider Digest. Этот понедельник не стал исключением - выпуск #179 уже на портале.

Что читать на этот раз? Большое интервью с Алексеем Ермаковым, специалистом отдела маркетинга кабельного завода “Паритет”. Александр рассказал об особенностях сегментного контрафакта и поставках OEM-решений, наличии на рынке кабелей марки LTX HF, сертификации и испытаниях такой продукции, а также проблематике огнестойких кабельных линий, их рентабельности, честности и прозрачности рынка. Материал затрагивает много острых вопросов, советуем не пропустить его.

Этот выпуск журнала получился отчасти электроэнергетическим - такая уж неделя выдалась. У Legrand появилась новинка в ассортименте, IEK рассказал об объектах, на которых есть продукция компании, а “ЗЭТО” решил познакомить со своими сотрудниками. Всё это ищите на страницах журнала.

В рубрике “История предприятия” на этой неделе компания “Каустик”. На страницах 15 и 16 найдете много фактов и фотографий производственного процесса.

И, пожалуй, самое главное в этом номере “Инсайдера” - это наводка, где искать первую подсказку квеста, который наша редакция запускает прямо сегодня. Отличный повод перечитать журнал до последней буквы!

Кратко о главном в номере:

Рубрика "Обязательно к прочтению"

  • В ГИСП запущен сервис получения разрешения на закупку иностранных промышленных товаров
  • Кабмин обновил правила проведения строительных госзакупок
  • Рабочая группа Госсовета предложила дополнительные меры поддержки промышленности

Рубрика "Кабельный бизнес"

  • Prysmian завершает идеальный хет-трик с SuedLink Corridor в Германии
  • "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" награждает рационализаторов производства
  • Кабель премиум класса Voltex на кухне-гостиной с берегов Миссисипи и в старомосковской квартире с итальянским акцентом
  • НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" вошел в перечень системообразующих предприятий Московской области
  • КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” помог провести экзамен в техникуме
  • Компания Nexans заключила контракт на производство кабеля для проекта создания отказоустойчивой энергосистемы в Чикаго
  • В России появятся кабели с экраном из алюминиевых сплавов
  • Новое отдающее устройство для производства оптических волокон

Рубрика "Материалы портала"

  • Рынок огнестойких кабельных линий находится в стадии роста и даже не достиг своего пика

Рубрика "Электросетевой комплекс России"

  • С 1 июля 2020 года ответственность за приборы учета электроэнергии переходит от потребителей к энергетическим компаниям
  • Тепло от плавучей АЭС впервые было подано в городскую тепловую сеть г. Певека
  • Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2020 года уменьшилось на 6,0 % по сравнению с июнем 2019 года

Рубрика "Освоение Арктики"

  • АНО АПИ представило концепцию привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации

Рубрика "Инвестпроекты"

  • На Камчатке построят терминал СПГ за 10 млрд рублей
  • В Петербурге построят бизнес-центр класса А в неоклассическом стиле
  • "Россети Юг" в 2020 г. увеличат затраты на инвестпрограмму вдвое

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