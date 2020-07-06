Понедельник - день свежего номера журнала
6 июля 2020, 12:25
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest № 179
RusCable Insider Digest № 179
RusCable Insider Digest № 179
Понедельник - день свежего номера журнала RusCable Insider Digest. Этот понедельник не стал исключением - выпуск #179 уже на портале.
Что читать на этот раз? Большое интервью с Алексеем Ермаковым, специалистом отдела маркетинга кабельного завода “Паритет”. Александр рассказал об особенностях сегментного контрафакта и поставках OEM-решений, наличии на рынке кабелей марки LTX HF, сертификации и испытаниях такой продукции, а также проблематике огнестойких кабельных линий, их рентабельности, честности и прозрачности рынка. Материал затрагивает много острых вопросов, советуем не пропустить его.
Этот выпуск журнала получился отчасти электроэнергетическим - такая уж неделя выдалась. У Legrand появилась новинка в ассортименте, IEK рассказал об объектах, на которых есть продукция компании, а “ЗЭТО” решил познакомить со своими сотрудниками. Всё это ищите на страницах журнала.
В рубрике “История предприятия” на этой неделе компания “Каустик”. На страницах 15 и 16 найдете много фактов и фотографий производственного процесса.
И, пожалуй, самое главное в этом номере “Инсайдера” - это наводка, где искать первую подсказку квеста, который наша редакция запускает прямо сегодня. Отличный повод перечитать журнал до последней буквы!
Кратко о главном в номере:
Рубрика "Обязательно к прочтению"
Рубрика "Кабельный бизнес"
Рубрика "Материалы портала"
Рубрика "Электросетевой комплекс России"
Рубрика "Освоение Арктики"
Рубрика "Инвестпроекты"
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