RusCable Insider Digest № 179 RusCable Insider Digest № 179 RusCable Insider Digest № 179

Понедельник - день свежего номера журнала RusCable Insider Digest. Этот понедельник не стал исключением - выпуск #179 уже на портале.

Что читать на этот раз? Большое интервью с Алексеем Ермаковым, специалистом отдела маркетинга кабельного завода “Паритет”. Александр рассказал об особенностях сегментного контрафакта и поставках OEM-решений, наличии на рынке кабелей марки LTX HF, сертификации и испытаниях такой продукции, а также проблематике огнестойких кабельных линий, их рентабельности, честности и прозрачности рынка. Материал затрагивает много острых вопросов, советуем не пропустить его.

Этот выпуск журнала получился отчасти электроэнергетическим - такая уж неделя выдалась. У Legrand появилась новинка в ассортименте, IEK рассказал об объектах, на которых есть продукция компании, а “ЗЭТО” решил познакомить со своими сотрудниками. Всё это ищите на страницах журнала.

В рубрике “История предприятия” на этой неделе компания “Каустик”. На страницах 15 и 16 найдете много фактов и фотографий производственного процесса.

И, пожалуй, самое главное в этом номере “Инсайдера” - это наводка, где искать первую подсказку квеста, который наша редакция запускает прямо сегодня. Отличный повод перечитать журнал до последней буквы!

Кратко о главном в номере:

Рубрика "Обязательно к прочтению"

В ГИСП запущен сервис получения разрешения на закупку иностранных промышленных товаров

Кабмин обновил правила проведения строительных госзакупок

Рабочая группа Госсовета предложила дополнительные меры поддержки промышленности

Рубрика "Кабельный бизнес"

Prysmian завершает идеальный хет-трик с SuedLink Corridor в Германии

"НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" награждает рационализаторов производства

Кабель премиум класса Voltex на кухне-гостиной с берегов Миссисипи и в старомосковской квартире с итальянским акцентом

НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" вошел в перечень системообразующих предприятий Московской области

КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” помог провести экзамен в техникуме

Компания Nexans заключила контракт на производство кабеля для проекта создания отказоустойчивой энергосистемы в Чикаго

В России появятся кабели с экраном из алюминиевых сплавов

Новое отдающее устройство для производства оптических волокон

Рубрика "Материалы портала"

Рынок огнестойких кабельных линий находится в стадии роста и даже не достиг своего пика

Рубрика "Электросетевой комплекс России"

С 1 июля 2020 года ответственность за приборы учета электроэнергии переходит от потребителей к энергетическим компаниям

Тепло от плавучей АЭС впервые было подано в городскую тепловую сеть г. Певека

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2020 года уменьшилось на 6,0 % по сравнению с июнем 2019 года

Рубрика "Освоение Арктики"

АНО АПИ представило концепцию привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации

Рубрика "Инвестпроекты"