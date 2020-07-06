Начата установка новых микропроцессорных систем противоаварийной автоматики на подстанциях 500 кВ «Муравленковская», «Тарко-Сале», 220 кВ «Оленья» и «Уренгой». Это повысит надежность электроснабжения городов Губкинский и Тарко-Сале с населением более 50 тыс. человек, предприятий нефтегазовой промышленности и транзита электроэнергии в Надымский и Приуральский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Объем инвестиций составляет 118 млн рублей.

Противоаварийная автоматика служит для ликвидации недопустимой перегрузки по току воздушных линий электропередачи.

Новое микропроцессорное оборудование произведено в России. Оно оснащено средствами непрерывного самоконтроля, обладает высокой надежностью, быстродействием и многофункциональностью. Оборудование адаптируется к изменениям температуры окружающей среды, что особенно актуально в условиях Крайнего Севера.

Работы по установке противоаварийной автоматики будут завершены до конца 2020 года.