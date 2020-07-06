 
Цифровая революция

"Россети ФСК ЕЭС" установит новую противоаварийную автоматику на четырех питающих центрах Ямала

Россети ФСК ЕЭС установит новую противоаварийную автоматику на четырех питающих центрах Ямала

6 июля 2020, 17:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Начата установка новых микропроцессорных систем противоаварийной автоматики на подстанциях 500 кВ «Муравленковская», «Тарко-Сале», 220 кВ «Оленья» и «Уренгой». Это повысит надежность электроснабжения городов Губкинский и Тарко-Сале с населением более 50 тыс. человек, предприятий нефтегазовой промышленности  и транзита электроэнергии в Надымский и Приуральский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Объем инвестиций составляет 118 млн рублей.

Противоаварийная автоматика служит для ликвидации недопустимой перегрузки по току воздушных линий электропередачи.

Новое микропроцессорное оборудование произведено в России. Оно оснащено средствами непрерывного самоконтроля, обладает высокой надежностью, быстродействием и многофункциональностью. Оборудование адаптируется к изменениям температуры окружающей среды, что особенно актуально в условиях Крайнего Севера.

Работы по установке противоаварийной автоматики будут завершены до конца 2020 года.

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