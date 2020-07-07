Красноярские власти заключили контракт с АО "Мостострой-11" и АО "Трансмост" на строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края, сообщает краевое управление дорог (КРУДОР).

Ранее сообщалось о намерении заключить контракт с АО "Мостострой-11" на строительство самого северного моста на Енисее вблизи поселка Высокогорский, цена контракта составит 6 миллиардов рублей. Краевые власти сообщали о том, что проект строительства моста в районе поселка Высокогорский вошел в комплексный план модернизации инфраструктуры, который утвержден постановлением правительства РФ. Изначально планировалось начать реализовывать проект в 2021 году.

"Шестого июля с организациями АО "Мостострой-11" и АО "Трансмост" был заключен контракт на строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края и разработку рабочей документации по объекту строительства", - говорится в сообщении.

В рамках строительства планируется создать автомобильный переход протяжённостью порядка двух километров, длина самого моста составит 1,2 километра. Помимо этого, появятся кольцевая развязка и примыкания к автодороге общего пользования Красноярск – Енисейск. Стоимость строительных работ составит порядка 6 миллиардов рублей. В ближайшее время подрядчики займутся подготовительными работами. Сдача объекта запланирована до 30 ноября 2023 года.

Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Кроме того, ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.