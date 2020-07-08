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Выбран подрядчик для первого и третьего этапов строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода

Выбран подрядчик для первого и третьего этапов строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода

8 июля 2020, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Контракт на работы на федеральной трассе М-7 «Волга» на участке с 442-го по 472-й км в рамках первого и третьего этапов IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода планируют заключить с ООО «Дорожная строительная компания». Заказчик работ - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород ФДА». Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

На торги была подана только одна заявка - от ООО «Дорожная строительная компания». Единственная заявка признана соответствующей требованиям, с подрядчиком планируют заключить контракт стоимостью более 4,1 млрд рублей.

Напомним, торги на данный вид работ объявляли в конце апреля, в мае ООО «Просперити» подало жалобу в ФАС. Антимонопольщики признали ее обоснованной. Заказчику было выдано предписание об устранении выявленных нарушений путем аннулирования закупки. После чего в июне объявили новый аукцион. 

Добавим, строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода поделено на четыре этапа. В ходе первого этапа подготовят участок, протяженность которого превышает 8 км, под строительство, в ходе третьего этапа проложат временные объездные дороги, железобетонный мост через реку Алферовку, возведут развязку, новый путепровод и другие сооружения.

Второй и четвертый этапы предусматривают строительство новой дороги. Весь проект строительства планируют реализовать до конца 2024 года. 

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