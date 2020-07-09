Архитектурный совет города Москвы одобрил проект третьей очереди строительства Центра международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Так, будет возведен комплекс из двух зданий, одно из которых – башня кристаллической формы высотой 200 метров.

«Наверху небоскреба запроектирована смотровая площадка», – рассказал Кузнецов.

Проект был поддержан всеми членами Архитектурного Совета Москвы, в том числе архитекторами Сергеем Скуратовым, Владимиром Плоткиным, Николаем Ляшенко и Юлией Бурдовой.

«Я поздравляю заказчика и архитектора с таким принятием проекта Архсоветом. Совет проект поддерживает. Считаю этот проект знаковым и качественным», – сказал по итогам заседания Сергей Кузнецов.

Главный архитектор Москвы подчеркнул значимость того, чтобы разработанный проект был качественно реализован.

Автором проекта является архитектор Сергей Чобан. Здание высотой 57 метров и площадью порядка 13 тыс. кв. метров будет выходить на улицу Мантулинская. Строение высотой 200 метров и площадью около 60 тыс. кв. метров будет располагаться со стороны улицы 1905 года. Оба предназначены под офисную функцию.

Башня будет иметь сложную скульптурную форму, на нижних этажах откроются кафе и магазины, а на самом верху – смотровая площадка. В подземном трехэтажном паркинге предусмотрено около 600 машиномест и 35 гостевых машиномест на открытой стоянке.

Также здесь планируют сделать качественное общественное пространство, ведущее к набережной.

«Вдоль здания появятся общественная и прогулочная зоны», – добавил Сергей Чобан.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что этому вопросу нужно уделить особое внимание, и рекомендовал заказчику провести отдельный конкурс концепций на пешеходную зону.

Ориентировочный срок реализации проекта с начала 2021 года составит 10 лет.

Проектировщик: ООО «Сергей Чобан проджект».

Заказчик: ПАО «ЦМТ».

