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Специалисты "Оренбургэнерго" проводят капитальный ремонт высоковольтной ЛЭП

Специалисты Оренбургэнерго проводят капитальный ремонт высоковольтной ЛЭП

9 июля 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Центрального производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»)-«Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 110 кВ «Каргалинская - Краснохолмская».

Высоковольтная ЛЭП обеспечивает электроснабжение 10 населенных пунктов центрального Оренбуржья, в которых проживает 9,5 тыс. человек.

–  В процессе ремонта будут заменены 6 опор, выполнена регулировка провода в пролетах общей протяженностью 14,5 километра, проведена расчистка просек ЛЭП от кустарников площадью в 2,4 гектара, - рассказал Александр Суходуб, начальник службы высоковольтных линий Центрального ПО. – От выполненных вовремя работ зависит надежное электроснабжение потребителей.

Ремонты проводятся в рамках программы подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г., согласно которой специалисты Центрального ПО отремонтируют 2640 километров линий электропередачи разных классов напряжения и 1578 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки весь ремонтный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и гигиены, ведется постоянный контроль состояния здоровья работников.

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