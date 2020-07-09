Может ли оболочка ТВЭЛа из карбида кремния
9 июля 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Центрального производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»)-«Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 110 кВ «Каргалинская - Краснохолмская».
Высоковольтная ЛЭП обеспечивает электроснабжение 10 населенных пунктов центрального Оренбуржья, в которых проживает 9,5 тыс. человек.
– В процессе ремонта будут заменены 6 опор, выполнена регулировка провода в пролетах общей протяженностью 14,5 километра, проведена расчистка просек ЛЭП от кустарников площадью в 2,4 гектара, - рассказал Александр Суходуб, начальник службы высоковольтных линий Центрального ПО. – От выполненных вовремя работ зависит надежное электроснабжение потребителей.
Ремонты проводятся в рамках программы подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г., согласно которой специалисты Центрального ПО отремонтируют 2640 километров линий электропередачи разных классов напряжения и 1578 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки весь ремонтный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и гигиены, ведется постоянный контроль состояния здоровья работников.
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