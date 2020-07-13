В Тыве создадут интеллектуальную систему учета электроэнергии

В Тыве вскоре начнутся работы по созданию интеллектуальной системы учета расхода электроэнергии на территории республики, сообщает RosTender.info.

АО «Тываэнерго» объявило тендер по выбору подрядчика для осуществления проекта. Кроме создания «умной» системы учета, он должен будет выполнить реконструкцию линии электропередач 0,4кВ.

Стоимость работ оценивается в 299,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 28 июля, первые части заявок рассмотрят 4 августа. Участники должны будут подать дополнительные ценовые предложения до 5 августа, победителя тендера выберут 25 августа.