АО «ВетроОГК» (входит в контур управления АО «НоваВинд») получило разрешение на строительство «Кармалиновской ВЭС» общей мощностью 60 МВт на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Разрешение выдала администрация городского округа.

Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» на строительство ВЭС, состоящей из 24 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая.

Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно–эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

«Важно отметить, что Кармалиновская ВЭС – уже второй реализуемый проект компании «НоваВинд» в Ставропольском крае. На сегодняшний день регион является ключевым для строительства наших ветроэлектростанций. Во многом это происходит благодаря заинтересованности и поддержке местных властей и лично губернатора края – Владимира Владимирова. На площадке уже начаты подготовительные работы, и в самое ближайшее время мы планируем приступить к строительству ветропарка», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

Справочно:

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. До 2023 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.

Источник: Пресс-служба АО «НоваВинд»