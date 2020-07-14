 
Модернизация

Югра и Ямал получили новый импульс к развитию

Югра и Ямал получили новый импульс к развитию

14 июля 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Тюменьэнерго, Россети Тюмень

Специалисты филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс в рамках подготовки к очередному осенне-зимнему сезону провели комплексные работы на ПС 220/110/10 кВ «Вандмтор». Подстанция является важным инфраструктурным объектом, обеспечивающим межмуниципальный транзит электроэнергии с северной территории ХМАО-Югры в единую энергосистему России.

В работе были задействованы все ключевые службы предприятия. Персонал Красноленинского района электрических сетей выполнил текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования распределительного устройства 10 кВ, силовых трансформаторов, реактора и батарей статических конденсаторов 110 кВ.

 Энергетики убедились в готовности системы пожаротушения, организовав на одном из автотрансформаторов подстанции плановое тестирование с реальным пуском воды. Испытания показали, что при технологическом нарушении автоматизированная система пожаротушения выполнит свою задачу.

В целом, ремонтная кампания в филиале «Россети Тюмень» Энергокомплекс ведётся в соответствии с ранее утвержденным графиком. Уже завершены работы на 13 подстанционных объектах, это около пятидесяти процентов от запланированных объёмов 2020 года.

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