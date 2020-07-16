"Норникель" и "Русская Платина" договорились об операционном партнерстве по развитию перспективного месторождения "Черногорское". Об этом говорится в сообщении "Русской Платины".

Компании продолжат сотрудничество в освоении месторождений в Норильском промышленном районе (НПР). В марте 2020 г., менеджеры "Норникеля" и "Русской Платины" провели серию переговоров о переформатировании партнерских отношений, рассматривая различные возможности поддержки проектов "Русской Платины" и ее потенциальных партнеров.

Результатом такой работы стало подписание сегодня, 16 июля 2020 г. между "Русской Платиной" и "Норникелем" соглашения об операционном партнерстве. Согласно документу, "Норникель" предоставит на рыночных условиях "Русской Платине" доступ к инфраструктуре компании в НПР, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической инфраструктуры. Кроме того, стороны договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, которая будет произведена на Черногорском месторождении, для чего будет подписан долгосрочный договор off-take. Соответствующие обязывающие контракты планируется заключить до конца 1 квартала 2021 г. после получения всех необходимых корпоративных одобрений.

"Норникель" приветствует долгосрочное стратегическое партнерство с "Русской Платиной". Сотрудничество двух компаний в новом формате позволит придать новый импульс развитию Норильского промышленного района, а также обеспечить дефицитный рынок платиноидов необходимым объемом металлов", - отметил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий.