Полицейские Ольского района завершили расследование уголовного дела по фактам хищения в крупном размере и приведения в негодность объекта жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Следователи установили, что в период с октября 2019 по январь 2020 года 31-летний житель Ольского округа похитил кабель, проложенный по воздушным передающим линиям. Линии находятся в собственности одного из государственных предприятий.

Стоимость похищенного имущества, состоящего из более чем 1 600 килограммов биметаллический проволоки и 50 килограммов медной проволоки, превышает 836 тысяч рублей. Украденным добром мужчина распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия в действиях гражданина установили признаки преступлений по п. «в» ч.3 ст.158 (кража) и ч.1 ст.215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Обвиняемый вину признал. Материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в Ольском районном суде. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.