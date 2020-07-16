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Житель Колымы обесточил важный объект, сняв со столбов 1,5 тонны провода стоимостью 836 тысяч рублей

Житель Колымы обесточил важный объект, сняв со столбов 1,5 тонны провода стоимостью 836 тысяч рублей

16 июля 2020, 13:03
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ

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Полицейские Ольского района завершили расследование уголовного дела по фактам хищения в крупном размере и приведения в негодность объекта жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Следователи установили, что в период с октября 2019 по январь 2020 года 31-летний житель Ольского округа похитил кабель, проложенный по воздушным передающим линиям. Линии находятся в собственности одного из государственных предприятий.

Стоимость похищенного имущества, состоящего из более чем 1 600 килограммов биметаллический проволоки и 50 килограммов медной проволоки, превышает 836 тысяч рублей. Украденным добром мужчина распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия в действиях гражданина установили признаки преступлений по п. «в» ч.3 ст.158 (кража) и ч.1 ст.215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Обвиняемый вину признал. Материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в Ольском районном суде. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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