АО «Сахаэнерго» (входит в группу РусГидро) провело конкурсы и определило победителей по первым энергосервисным договорам по развитию локальной энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения Республики Саха (Якутия). Шесть населенных пунктов, изолированных от единой энергосистемы России и входящих в Арктическую зону Российской Федерации, будут обеспечены надежным энергоснабжением с использованием передовых технологий: генерации на возобновляемых источниках энергии, накопителей электроэнергии, систем автоматизированного управления и удаленного мониторинга. Работы выполняются в рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г.

В рамках энергосервисных договоров предусматривается создание энергетических комплексов, включающих в себя солнечные электростанции (СЭС), современные высокоэффективные дизельные электростанции (ДЭС) и системы аккумулирования энергии. Применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволит значительно сократить объемы завоза дорогостоящего органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду.

Элементы каждого энергокомплекса будут объединены автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу комплекса с минимизацией потребления топлива. Использование таких энергокомплексов позволит сократить потребление топлива до 50% от текущих значений.

Новые энергокомплексы будут построены в якутских поселках Табалах (мощность ДЭС 600 кВт, СЭС — 400 кВт), Мома (ДЭС — 3300 кВт, СЭС — 1500 кВт), Сасыр (ДЭС — 600 кВт, СЭС — 225 кВт), Тебюлях (ДЭС — 240 кВт, СЭС — 99 кВт), Кулун-Елбют (ДЭС — 240 кВт, СЭС — 99 кВт). Мощности дизельных электростанций будут уточнены в ходе дальнейшего проектирования. В г. Верхоянске в состав энергокомплекса войдет существующая дизельная электростанция, введенная в эксплуатацию в 2019 году, которая будет дополнена СЭС мощностью 1020 кВт.

Все работы по возведению и вводу в эксплуатацию энергетических комплексов планируется завершить до конца 2021 года. Проекты будут профинансированы и реализованы ООО «Группа ЭНЭЛТ» (в г.Верхоянск) и ООО «КЭР» (в остальных населенных пунктах), которые были выбраны по итогам проведенных конкурсных процедур.

В перспективе, с учетом опыта реализации этих пилотных проектов, РусГидро планирует использование механизма энергосервисных договоров в целях дальнейшего развития локальной энергетики Дальнего Востока.

Энергосервисные договоры предполагают финансирование всех работ за счет средств инвесторов, с которыми заключены договоры. Построенные инвесторами энергокомплексы будут эксплуатироваться персоналом Сахаэнерго. Возврат инвестиций будет осуществляться по результатам достигнутой эффективности за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение 10 лет, после чего энергокомплексы перейдут в собственность Сахаэнерго.

Группа РусГидро планомерно реализует проекты развития локальной энергетики с использованием возобновляемых источников энергии в децентрализованном секторе энергообеспечения на Дальнем Востоке, но заключение энергосервисных контрактов происходит впервые. К настоящему времени уже введены в эксплуатацию ветроэлектростанции на Камчатке (с.Никольское и п.Усть-Камчатск) и Сахалине (с.Новиково), а также 21 солнечная электростанция в Якутии, включая самую крупную в мире солнечную электростанцию за полярным кругом — Батагайскую СЭС. Совместно с японскими партнерами успешно реализуется проект по созданию ветродизельного комплекса в заполярном поселке Тикси, включающего в себя ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт (введены в эксплуатацию в 2018 году), а также современные дизель-генераторы мощностью 3000 кВт и накопители энергии (ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года).