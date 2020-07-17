Минэкономразвития Сахалинской области объявило два тендера на продолжение строительства трехэтажных домов на острове Итуруп, сообщает RosTender.info.

Тендеры проводятся на вторую и третью очередь возведения трехэтажных домов вдоль автодороги Китовое-Курильск. На строительство домов №2 и №3 из бюджета области направят 424 млн рублей, №4 и №5 – 511,6 млн рублей. Итоги тендеров подведут 24 и 27 июля.

Согласно документации тендеров, вторая и третья очереди строительства должны начаться 1 июня 2022 года. Ввести дома в строй рассчитывают в ноябре 2024 года. Строители возведут три трехсекционных дома с 33-36 квартирами и один двухсекционный дом с 21 квартирой. По проекту в домах преобладают двухкомнатные квартиры. Так, в трехсекционных домах будет по 21-27 двухкомнатных квартир (остальные одно- и трехкомнатные), а в двухсекционном – 12 двухкомнатных.



