Expert Аналитика - новый совместный проект RusCable.Ru
17 июля 2020, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ХЕВЕЛ, РОССЕТИ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Группа компаний «Хевел» и ПАО «Россети» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики. Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов внедрения автономных гибридных энергетических установок с использованием ВИЭ на изолированных территориях.
Новым направлением взаимодействия станет сотрудничество в области микрогенерации, основу которой составляют проекты малой мощности для физических лиц и объектов малого и среднего бизнеса.
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