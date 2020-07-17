 
Контракты

"Хевел" и "Россети" договорились о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики

Хевел и Россети договорились о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики

17 июля 2020, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ХЕВЕЛ, РОССЕТИ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Группа компаний «Хевел» и ПАО «Россети» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики. Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов внедрения автономных гибридных энергетических установок с использованием ВИЭ на изолированных территориях. 

Новым направлением взаимодействия станет сотрудничество в области микрогенерации, основу которой составляют проекты малой мощности для физических лиц и объектов малого и среднего бизнеса.

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Компания: ООО "Хевел"

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