Группа компаний «Хевел» и ПАО «Россети» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики. Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов внедрения автономных гибридных энергетических установок с использованием ВИЭ на изолированных территориях.

Новым направлением взаимодействия станет сотрудничество в области микрогенерации, основу которой составляют проекты малой мощности для физических лиц и объектов малого и среднего бизнеса.