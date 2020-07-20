Спальня… Это место, где проводится много времени. Здесь чувствовать себя вы должны комфортно. Кто-то любит почитать перед сном, кто-то посмотреть телевизор или послушать музыку. Возможно, вам потребуется кондиционер в очередной жаркий денек.

Для того, чтобы жить в комфорте, в доме должно быть электричество. Обеспечить уют дома поможет наш надежный и безопасный кабель, который прослужит вам не менее 25 лет.

Вчера на канале НТВ в передаче «Дачный ответ» вышел новый выпуск с участием нашего кабеля VOLTEX. Ведущие специалисты рекомендуют использовать продукцию Орловского кабельного завода.

Данный кабель соответствует требованиям современных стандартов, а также удобен при монтажных работах, поскольку имеет специальное заполнение.

https://www.peredelka.tv/do/archive/mansarda-dlya-domashnego-otpuska/