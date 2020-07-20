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Житель Мурманской области украл 600 метров телефонного кабеля

Житель Мурманской области украл 600 метров телефонного кабеля

20 июля 2020, 11:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Медный кабель стал соблазном для жителя поселка Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области. Злоумышленник оставил без связи несколько домов.

45-летний зеленоборец решил заработать на краже телефонного кабеля, вырезав 600 метров. Повреждение линии связи не осталось незамеченным, и вскоре представитель телеком-оператора обратился в местное управление МВД с заявлением о повреждении линии связи. Правоохранители провели расследование, опросив местных жителей и посетив пункт приема металлолома. В результате злоумышленника идентифицировали и задержали. Впрочем, он успел не только продать кабель, но и потратить деньги. 

Задержанный уже имеет в пассиве судимость. По новому эпизоду также возбуждено уголовное дело по статье 215.2 (часть 1):

"Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов… электросвязи, …если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений…".

За совершенное правонарушение зеленоборцу грозит штраф до 500 тыс. руб. или до 3 лет лишения свободы.

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