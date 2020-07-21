Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию жилищного строительства. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий региональным бюджетам в 2020 году будут выделены Минстрою России из резервного фонда Правительства.



Средства будут направлены на создание инфраструктуры, а именно на проведение теплосетей, водопровода, канализации, строительство дорог, детских садов и школ в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».



Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.

«Выделение дополнительных средств по программе «Стимул» позволит вовлечь в стройку новые земельные участки, предварительно подготовленные и обеспеченные необходимой инфраструктурой. Таким образом, регионам удастся нарастить темпы строительства жилья, ускорить сроки завершения работ и тем самым ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Заключение соглашений о предоставлении субсидий и контроль целевого расходования средств будет осуществлять Минстрой России.