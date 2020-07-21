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Новый розничный каталог ДКС уже на сайте!

Новый розничный каталог ДКС уже на сайте!

21 июля 2020, 11:11
Рубрика: Компании
Метки: ДКС
Отрасль: Электротехника 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Новый каталог продукции для электромонтажа компнии ДКС уже доступен в электронном виде. Скачать его вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/media/katalog-produktsii-dlya-elektromontazha/

В новом каталоге представлена вся необходимая информация о самой популярной продукции для профессионального электромонтажа. Для удобства навигации она разделена на группы:

  • Гибкие гофрированные трубы "Octopus";
  • Металлические трубы "Cosmec";
  • Жесткие и армированные трубы "Express";
  • Листовые лотки "S5 Combitech";
  • Проволочные лотки "F5 Combitech";
  • Электроустановочные изделия "Avanti";
  • Модульные щитки "RAM base";
  • Металлические корпусные решения для автоматизации "RAM block";
  • Молниезащита "Jupiter";
  • Хомуты и кабельные наконечники "Quadro.

Узнайте больше об основных продуктах этих групп, их характеристиках и условиях монтажа. Теперь искать информацию стало еще проще, а работать с продукцией ДКС – еще удобнее! В каталоге собраны реальные рекомендации профессионалов со всех уголков России, которые уже работают с продукцией компании.

На обложке каталога – победители конкурса ДКС, проведенного в инстаграм, - Артур Махов и Давид Саркисян из г. Санкт-Петербург. На странице 3 розничного каталога вы найдете информацию о новом конкурсе ДКС. Участвуйте, получайте ценные подарки и возможность попасть в следующий каталог ДКС!

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