Новый розничный каталог ДКС уже на сайте!

"Томсккабель", КЭАЗ и победитель RusCableQuest 2020
21 июля 2020, 11:11
Рубрика: Компании
Метки: ДКС
Отрасль: Электротехника
Новый каталог продукции для электромонтажа компнии ДКС уже доступен в электронном виде. Скачать его вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/media/katalog-produktsii-dlya-elektromontazha/
В новом каталоге представлена вся необходимая информация о самой популярной продукции для профессионального электромонтажа. Для удобства навигации она разделена на группы:
Узнайте больше об основных продуктах этих групп, их характеристиках и условиях монтажа. Теперь искать информацию стало еще проще, а работать с продукцией ДКС – еще удобнее! В каталоге собраны реальные рекомендации профессионалов со всех уголков России, которые уже работают с продукцией компании.
На обложке каталога – победители конкурса ДКС, проведенного в инстаграм, - Артур Махов и Давид Саркисян из г. Санкт-Петербург. На странице 3 розничного каталога вы найдете информацию о новом конкурсе ДКС. Участвуйте, получайте ценные подарки и возможность попасть в следующий каталог ДКС!
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