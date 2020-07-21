Новый розничный каталог ДКС уже на сайте!

Новый каталог продукции для электромонтажа компнии ДКС уже доступен в электронном виде. Скачать его вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/media/katalog-produktsii-dlya-elektromontazha/

В новом каталоге представлена вся необходимая информация о самой популярной продукции для профессионального электромонтажа. Для удобства навигации она разделена на группы:

Гибкие гофрированные трубы "Octopus";

Металлические трубы "Cosmec";

Жесткие и армированные трубы "Express";

Листовые лотки "S5 Combitech";

Проволочные лотки "F5 Combitech";

Электроустановочные изделия "Avanti";

Модульные щитки "RAM base";

Металлические корпусные решения для автоматизации "RAM block";

Молниезащита "Jupiter";

Хомуты и кабельные наконечники "Quadro.

Узнайте больше об основных продуктах этих групп, их характеристиках и условиях монтажа. Теперь искать информацию стало еще проще, а работать с продукцией ДКС – еще удобнее! В каталоге собраны реальные рекомендации профессионалов со всех уголков России, которые уже работают с продукцией компании.

На обложке каталога – победители конкурса ДКС, проведенного в инстаграм, - Артур Махов и Давид Саркисян из г. Санкт-Петербург. На странице 3 розничного каталога вы найдете информацию о новом конкурсе ДКС. Участвуйте, получайте ценные подарки и возможность попасть в следующий каталог ДКС!