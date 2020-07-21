Компания «ТПС-Энергетические системы», резидент Фонда «Сколково», и компания «ТПС» в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и компании «СуперОкс» изготовили высокомощную аккумуляторную батарею для авиационной интегрированной электроэнергетической системы.

Впервые в мире осуществлены лабораторные испытания элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.

В ходе испытаний электропитание двигателя обеспечивалось только за счет специально разработанной аккумуляторной батареи высокой мощности. Полученные результаты подтвердили возможность работы тяговых ВТСП- электродвигателей от аккумуляторной батареи в условиях взлета и посадки, заряда и разряда батареи в полете, а также в аварийных режимах.

Владимир Ворожейкин, генеральный директор компании «ТПС»: «Данный проект является ярким примером эффективного сотрудничества государственного института развития в лице Фонда перспективных исследований и инновационных компаний, участников Фонда “Сколково”, реализующих прорывные технологии в области сверхпроводимости и накопителей энергии. В ходе совместной работы с компанией «СуперОкс» и другими партнерами специалисты “ТПС-Энергетические системы” и “ТПС” приобрели бесценный опыт, который однозначно будет использован как в ходе реализации следующих этапов данного проекта, так и в других разработках».

Интегрированная электроэнергетическая система на основе единой ВТСП-платформы будет использована в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки (ГСУ), разрабатываемой Центральным институтом авиационного моторостроения им. Баранова. Испытания ГСУ в составе летающей лаборатории запланированы на 2020-2021 годы.

Успешная реализация подобных исследований позволит создать отечественные ГСУ и электроэнергетические комплексы для полностью электрических самолетов и вертолетов с современными эксплуатационными характеристиками.

Олег Перцовский, Директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Системы гарантированного пуска на основе суперконденсаторов, разработанных компанией “Тайтэн Пауэр Солюшн” («ТПС»), уже зарекомендовали себя как надежное решение в автомобильной индустрии. Мы очень рады, что разработки участника “Сколково” “ТПС-Энергетические системы” - дочерней компании “ТПС”, - а именно системы бесперебойного питания и накопители на основе суперконденсаторов, начинают находить свое применение и в других отраслях, в частности - электроэнергетике и авиационной промышленности. В данном случае применение накопителей оказалось оптимальным решением с точки зрения питания такой резкопеременной нагрузки, как гибридная силовая установка авиационной техники. Также хотелось бы отметить разработки “СуперОкс”, дочерняя компания которой также является участником Фонда “Сколково”. Благодаря особым электрофизическим свойствам, ВТСП-провода позволяют создавать уникальные по характеристикам силовые кабели, ограничители тока, моторы и генераторы, а также другие решения, востребованные в электроэнергетике, транспорте, авиации и других отраслях. В очередной раз мы видим, что взаимодействие нескольких участников “Сколково” дает синергетический эффект и позволяет создать конкурентоспособный и инновационный продукт, который, как мы надеемся, найдет свое применение в таком перспективном направлении, как создание полностью электрических самолетов и вертолетов».

ООО «ТПС-Энергетические системы» основано в январе 2019 года как дочерняя структура компании «ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН». В феврале 2019 года ООО «ТПС-Энергетические системы» получило статус участника Фонда «Сколково». Основным направлением деятельности компании является разработка решений на основе суперконденсаторов двойного слоя (https://www.titanps.ru/texnologija/) для энергетики, электрического транспорта, нефтегазового сектора, телекоммуникаций. Исследования осуществляются при грантовой поддержке Фонда «Сколково».

ООО «ТПС» - российская инжиниринговая компания, специализирующая на разработке, проектировании, опытном серийном производстве и реализации решений с применением суперконденсаторов, литий-ионных и проточных батарей, других инновационных систем накопления энергии в таких отраслях как автомобильная индустрия, транспорт, ТЭК, промышленность, ВИЭ, силовая электроника и т.д. Один из ведущих центров компетенций и экспертизы на территории России в области применения суперконденсаторов.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже приблизилось к 2,5 тысячам. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд руб. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: www.sk.ru.