Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется 28 августа, сообщил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, курирующий Арктику на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется 28 августа. Очевидно, мы будем анализировать, как будет работать созданная система преференций и при необходимости будем ее совершенствовать в целях развития экономики Арктической зоны", - сказал он.

Трутнев напомнил, что полтора года назад президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу привести систему управления развитием Арктической зоны в соответствии с вызовами, стоящими перед нашей страной.

"Когда мы говорим о вызовах, то имеем в виду и внешние вызовы, связанные с ростом конкуренции за экономические возможности Арктики, и внутренние, связанные с оттоком населения, низким качеством жизни, отсутствием инфраструктуры", - сказал Трутнев.

Сейчас система преференций сформирована - соответствующие законы приняты, отметил он.

Ранее вступил в силу закон о льготах для углеводородных проектов в Арктике. Он предполагает НДПИ по добычным нефтяным проектам на континентальном шельфе в 5% в течение 15 лет с момента достижения выработанности 1%; по проектам производства СПГ и газохимии НДПИ на газ 0% в течение 12 лет с поставки первой партии СПГ/газохимии, право субъекта РФ снижать до нуля региональную часть налога; по проектам добычи нефти в новых нефтегазовых провинциях Восточной Арктики (Север Красноярского края, Якутии, Чукотка) - НДПИ 0% в течение 12 лет с момента достижения выработанности 1%, поэтапный выход на полную ставку НДПИ с 13 по 17 год; по проектам добыча нефти не новых нефтяных месторождениях на Таймыре - налоговый вычет из НДПИ Ванкорского кластера (в части, превышающей базовые нефтегазовые доходы бюджета, то есть свыше $42,5 за баррель).

Принятая система преференций для ТПИ предполагает, что льготы получают новые проекты: НДПИ - 0,5 от действующей ставки в отношении ТПИ, добытых на новых месторождениях (степень выработанности 0,01 на 1 января 2021 г.), до 31 декабря 2032 г. Сумма льготы не может превышать объем частных инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру, обогатительные и перерабатывающие мощности. Эти льготы для ТПИ вступают в силу с 28 августа.

Арктические преференции также предполагают льготы для недобычных проектов: федеральная часть налога на прибыль - 0% в течение 10 лет; право регионов до 0% снижать региональную часть налога на прибыль; страховые взносы - 7,6% вместо 30% через механизм субсидирования за счет средств федерального бюджета (только в отношении новых рабочих мест). Для любых компаний - НДС 0% на услуги морских перевозок экспортных грузов и их ледокольному обеспечению.

Кроме того, все регионы Арктической зоны подтвердили готовность установить льготы по региональным и местным налогам для резидентов. Проекты соответствующих законов субъектов готовятся и будут приняты в осеннюю сессию работы региональных парламентов.

Принятые федеральные законы предусматривают и неналоговые преференции для резидентов Арктической зоны. В частности, возможность применения на земельном участке резидента таможенной процедуры свободной таможенной зоны (дает право беспошлинного ввоза оборудования и вывоза на экспорт готовой продукции); субсидирование процентной ставки по кредитам на инвестиционную деятельность и возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов.

Также арктический резидент праве обратиться в Корпорацию развития Дальнего Востока для представления его интересов в суде в спорах с органами власти. Он имеет право получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов. Предполагается одновременное осуществление экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации, что сокращает срок выдачи разрешения на строительство на 60-75 дней.