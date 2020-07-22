В Подмосковье провели цифровую инвентаризацию освещения

В январе текущего года по поручению губернатора МО Андрея Воробьева в Рейтинг-50 включен новый показатель «Светлый город. Цифровая инвентаризация освещения». В рамках проведения Цифровой инвентаризации муниципальные образования Подмосковья каждый квартал вносят информацию о системах наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Региональную геоинформационную систему МО.

По результатам первых двух кварталов уже в 100% объеме была добавлена информация о пунктах питания систем наружного освещения и об объектах архитектурно-художественной подсветки.

Во втором квартале в систему добавляли информацию о линиях наружного освещения. По его итогам планового значения показателя достигли 33 муниципальных округа. В топ-5 лучших вошли Восход, Коломенский, Фрязино, Молодежный, Электросталь.

В третьем квартале будет внесено 100% информации о светильниках и опорах наружного освещения. А результатом станет утверждение дорожной карты привлечения внебюджетных источников финансирования.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сказал, что благодаря такому мероприятию можно не только увеличить планирование и контроль расходов на системы наружного освещения, но и привлечь инвесторов в модернизацию и новое строительство линий наружного освещения.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области