В станице Наурской Чеченской Республики этим летом начнется строительство комплекса солнечных электростанций «Наурская СЭС», сообщает RosTender.info.

ООО «Хевел Региональная генерация» объявила тендер по выбору генерального подрядчика для строительства комплекса под «под ключ». Максимальная цена контракта составляет 550 млн рублей (сумма включает стоимость оборудования). Предложения от участников тендера принимают до 29 июля, 31 августа подведут его итоги.

На строительство подрядчику отведут 4 месяца, приступить к строительству комплекса он должен будет сразу после заключения контракта.