Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в торжественной церемонии запуска комплекса переработки нефти ЕВРО+ на Московском НПЗ ПАО «Газпром нефть», состоявшемся под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Московский нефтеперерабатывающий завод играет важную роль в стабильных поставках на столичный рынок качественного топлива, отметил Владимир Путин.

«На сегодня предприятие занимает 40% рынка топлива столицы. Крупнейшие отечественные производители оборудования, научные институты, строительные компании совместно осуществили большой и очень нужный для московского региона проект. Создан современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации. Существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизеля, авиакеросина, это позволит более гибко реагировать на запросы рынка и стабильно, бесперебойно поставлять топливо», - сказал глава Российского государства.

Владимир Путин особо подчеркнул важность продолжения модернизации нефтепереработки по всей России.

«Со вводом установки Евро+ уровень модернизации МНПЗ достигнет 80%, в целом до 2025 года планируются крупные инвестиции в 350 млрд рублей. Построены и современные очистные сооружения, идет мониторинг состояния воздуха, что задает новые экологические стандарты. Рассчитываю, что все запланированное будет выполнено. Важно, чтобы такие индустриальные проекты активно продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, вели к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест. Речь идет о глубокой модернизации и наращивании мощностей всей промышленной базы», - добавил он.

На сегодня Московский НПЗ является флагманом отрасли и одним из старейших предприятий России, объем переработки достигает 11 млн тонн, на нем выпускается порядка 30 видов высокоэкологичных нефтепродуктов, бензинов, дизеля, керосина, сказал глава Минэнерго России Александр Новак.

«Программа модернизации предприятия осуществляется уже почти 10 лет. При этом цель, которая была поставлена еще в 2011 году по масштабной модернизации переработки России, постепенно реализуется: за это время введено 86 новых установок, общий объем инвестиций в нефтепереработку достиг 1,4 трлн рублей. Правительством подготовлены дополнительные предложения по стимулированию глубокой переработки нефти и вовлечению в переработку продуктов нефти и газа, созданию новой добавленной стоимости. Законопроект уже внесен в Госдуму, это позволит создать более 15 тыс. рабочих мест и обеспечить инвестиции на 3 трлн рублей в ближайшие 10 лет. Это полностью соответствует национальным целям, которые стоят перед нашей страной», - сообщил Министр.

Модернизация завода осуществляется параллельно с его стабильной работой, не нарушая объемы производства топлива на НПЗ, подчеркнул председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

«Раньше завод состоял из установок, которые были построены еще в 50-70е годы и оказывал серьезное негативное влияние на окружающую среду. В 2011 году было принято решение о модернизации НПЗ, при этом работа предприятия не была остановлена. Комплекс Евро+ задает новый стандарт для нефтепереработки. В модернизацию НПЗ уже инвестировано 215 млрд рублей, из них 98 млрд рублей - в комплекс Евро+. Можно говорить, что на 80% МНПЗ - это новый завод», - добавил глава компании.

Справочно:

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» (Московский НПЗ) — основной поставщик топлива для московского региона, обеспечивающий 40% столичного рынка. Авиационным керосином Московского НПЗ снабжаются аэропорты московского авиаузла. С 2011 года «Газпром нефть» ведет программу модернизации Московского НПЗ. С 2011 по 2015 годы на первом этапе модернизации на предприятии были построены новые установки, обеспечивающие выпуск топлива Евро-5. С 2015 года продолжается второй этап программы, в рамках которого начали работу биологические очистные сооружения «Биосфера», внедрена автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха. В рамках третьего этапа модернизации продолжится рост глубины переработки нефти и дальнейшее улучшение экологических характеристик. Ключевым проектом модернизации Московского НПЗ в 2021–2025 годах станет строительство комплекса глубокой переработки нефти, благодаря которому завод увеличит глубину переработки нефти до 99% и полностью прекратит выпуск мазута.