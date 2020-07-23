 
Компании

Новые сертификаты ДКС на ОКЛ

Новые сертификаты ДКС на ОКЛ

23 июля 2020, 10:33
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
80

В июне 2020 года успешно проведены испытания огнестойких кабельных линий на основе продукции ДКС и кабельной продукции заводов ЗАО "Агрокабель" и ООО "КЗ Пересвет".

Новые сертификаты доступны для скачивания на сайте ДКС в разделе «Сертификаты»: https://www.dkc.ru/ru/support/certificates/ и на промо-странице: https://firelines.dkc.ru/

По итогам испытаний получены сертификаты ГОСТ Р 53316 на сохранение работоспособности в условиях пожара. Заявителем по обоим сертификатам выступает компания ДКС.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ДКС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Линейные лампы Т8 IEK® с высокой светоотдачей 100 лм/вт - высокий световой поток и экономия электроэнергии
Состоялась онлайн-конференция Технического комитета 331
Заглушка для пломбировки универсальная IEK® – надежная защита от несанкционированного доступа
Legrand представляет новые устройства серии Mosaic с механизмами USB и HDMI
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно