Новые сертификаты ДКС на ОКЛ

В июне 2020 года успешно проведены испытания огнестойких кабельных линий на основе продукции ДКС и кабельной продукции заводов ЗАО "Агрокабель" и ООО "КЗ Пересвет".

Новые сертификаты доступны для скачивания на сайте ДКС в разделе «Сертификаты»: https://www.dkc.ru/ru/support/certificates/ и на промо-странице: https://firelines.dkc.ru/

По итогам испытаний получены сертификаты ГОСТ Р 53316 на сохранение работоспособности в условиях пожара. Заявителем по обоим сертификатам выступает компания ДКС.