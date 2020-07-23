21 июля Павел Моряков выступил на Всероссийской конференции «Цифровизация производства 2020», организованной Институтом Мировой экономики и информатизации и Московский школой управления «СКОЛКОВО». Генеральный директор ГК «Москабельмет» представил доклад на тему «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».

Этот кейс стал частью первой сессии мероприятия и был презентован сразу после выступления представителя АО «Концерн “Уралвагонзавод”». В ходе доклада Павел Моряков рассказал, как в компании происходит перевод ручных процессов в автоматизированные, какие шаги к цифровизации уже предприняты в ГК «Москабельмет», которая первая среди кабельных заводов страны двигается в комплексном направлении цифровизации производства. Отметим, что это не первое экспертное участие в освещении данной тематики. Так, в прошлом году Павел Моряков выступил в качестве спикера в потоке «Индустрия 4.0» на Всемирном Цифровом Саммите.

Главная цель процесса цифровизации

Если автоматизация производится с целью повышения эффективности производства и снижения издержек, с целью предоставить клиенту более низкую цену и более высокую скорость обработки заказа, то цифровизация производства осуществляется в первую очередь для перевода процессов в компании в статус «как удобно клиенту», чтобы он мог сам управлять процессами, уверен Павел Моряков. «Чтобы правильно вступать в цифровизацию, необходимо соблюдать три важных правила: разработать диджитал-стратегию, которая в конечном счете должна отразиться в росте финансовых результатов; действовать поступательно, не пытаясь перепрыгнуть между этапами; а главное — всегда помнить, что «все, что вы делаете – для удобства и счастья клиента», — советует генеральный директор ГК «Москабельмет».

Система идентификации MAGNETAG

В этот день Павел Валерьевич впервые представил новую разработку — систему идентификации MAGNETAG. Новый вид кабеля под торговой маркой Magnetag снабжен NFC-меткой, которая считывается с расстояния 1 метр. Поднеся к пучку кабеля смартфон с установленным специальным приложением, можно получать актуальную информацию о кабельной продукции (марке кабеля, дате изготовления, длине произвольного участка и кабельной линии). Это обеспечивает гарантированную защиту от закупки фальсификата и дает возможность управлять информацией пользовательского поля применительно к произвольному участку кабельной линии.

Роботы и машинное зрение

В этом году на «Москабельмет» установлен первый промышленный робот-манипулятор Aripix A1, произведенный отечественной компанией Aripix Robotics. Он заменил четырех рабочих, выполнявших тяжелую, рутинную и вредную для здоровья операцию по загрузке металла в плавильную печь. Использование робота значительно ускоряет процесс и обеспечивает бесперебойность и равномерность подачи сырья. Aripix A1 может работать при температуре до +70 °С и перемещать до 50 тонн металла в сутки. К тому же он оснащен камерами машинного зрения, которые обеспечивают точность захвата сырья, упрощают процесс наладки робота и обучения персонала. Машинное зрение, кстати, внедрено и на другом оборудовании — в общей сложности им оснащены четыре единицы. К концу следующего года планируется его внедрение уже на 12 единицах, что позволит перейти к комплексной автоматизации других технологических процессов. А количество роботов в ближайшее время планируем увеличить до четырех.