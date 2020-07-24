В Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора. Его планируют привлечь для строительства завода по производству цемента мощностью около 700 тысяч тонн в год. Предприятие разместится в Смирныховском районе. Объем частных инвестиций составит около 8 миллиардов рублей.

Место расположения объекта выбрано в непосредственной близости от месторождения Гомонское с запасами известняков 53 миллиона тонн и глиняного месторождения с запасами 12,5 миллиона тонн. Кроме того, предполагается использовать местные опоки, золу-унос и привозные огарки, гипс.

Проект обеспечат необходимой инфраструктурой за счет государственного финансирования, включая строительство железнодорожной ветки, газопровода, подключение к электросетям, автодороги. Объем бюджетных вложений составит около 7,3 миллиарда рублей. Кроме того, будет профинансирована часть капитальных затрат на строительство завода, чтобы обеспечить инвестору рыночную доходность.

— Очень важно, что поиск инвестора проводится через процедуру конкурса, понятную и прозрачную для всех участников. В дальнейшем мы планируем работать по такой же схеме по всем ключевым инвестиционным проектам. Интерес к проекту цементного завода уже проявили как российские, так и международные инвесторы. Приглашаем к участию в конкурсе всех заинтересованных, — отметил министр инвестиционной политики Сахалинской области Дмитрий Лисневский.

В ведомстве подчеркивают, что проект будет реализован в рамках ТОР. Инвестор получит нулевой налог на прибыль и на имущество в течение первых 5 лет и льготные ставки в последующий период. На землю — также нулевой в течение первых 3 лет. Единый социальный налог: снижены с 30% до 7,6% взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ПСО.