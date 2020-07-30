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30-летний сахалинец идет под суд за кражу километра кабеля с нефтегазового проекта

30-летний сахалинец идет под суд за кражу километра кабеля с нефтегазового проекта

30 июля 2020, 10:30
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Следственным отделением полиции в Ногликах окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина, занимающего должность инженера по материально-техническому снабжению подрядной организации одной из нефтегазовых компаний Сахалинской области. Мужчине инкриминируется факт присвоения и растраты вверенного имущества.

Как установлено в ходе предварительного расследования, фигурант, являясь материально ответственным лицом, имея доступ к материально-техническим ценностям организации, осуществляющей подрядные работы по договору на одном технологических комплексов, расположенном в Ногликском районе, похитил, помещенные на ответственное хранение две деревянные большие катушки с электрическим кабелем по 500 метров каждая.

Впоследствии, порезав кабель пилой на фрагменты, сложил их в ящики, а затем вывез их за пределы территории объекта под видом кабельной продукции на утилизацию, а впоследствии реализовал по заниженной стоимости. Ущерб от противоправной деятельности составил свыше двух миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба полиции.

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