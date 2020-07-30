Госкорпорация «Росатом» готова реализовать комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитию территории г. Усолье-Сибирское в Иркутской области. Об этом на совещании у Президента Российской Федерации Владимира Путина рассказал в своём докладе генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По поручению Президента РФ Росатом активно включился в работу по ликвидации накопленного вреда на территории Усольского производственного объединения "Химпром" (Иркутская область).

«Необходимо исключить возможные угрозы экологии и эффективно подойти к решению задачи, - сказал Алексей Лихачев. - Для дальнейшего развития города Усолье-Сибирское требуется приведение его территории в безопасное состояние и возрождение производственного кластера».

Росатом совместно с МЧС и Росприроднадзором провел обследование, которое доказывает, что сегодня это территория экологического бедствия, загрязненная ртутью, соединения хлора и другими опасными веществами. Общий размер загрязненных территорий около 16 кв. км, накоплено около 2 млн тонн промышленных отходов.

Росатом успешно участвует в реализации нацпроекта «Экология», целостно подходит к выстраиванию работы, имея большой опыт в реализации масштабных государственных проектов, располагая собственной научно-технической базой и высококвалифицированным персоналом.

Компании предстоит разработать и реализовать комплексную программу по приведению территории г. Усолье-Сибирское в безопасное состояние. Первоочередные мероприятия будут проведены совместно с Росприроднадзором и МЧС.

Стенограмма совещания об экологической ситуации в г. Усолье Сибирском на сайте Президента РФ

Для справки:

Усольское производственное объединение «Химпром» было построено в 1936 году рядом с месторождением каменной соли, которое обеспечивало химическое производство сырьем. Производство органической и неорганической химии были введены в эксплуатацию в период с 1956 по 2000 годы. «Химпром» являлся градообразующим предприятием и одним из лидеров химической индустрии в стране. Численность работников предприятия составляла до 12 тыс. человек.

Уже в советские годы очистные сооружения предприятия не справлялись с очисткой промышленных стоков. В 90-е и 2000-е ситуация ухудшилась, отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Помимо этого, отходы производства закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли.

Ранее ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается взаимодействие для формирования современной инфраструктуры по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов на территории Иркутской области, взаимодействие по разработке и реализации проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, участие в развитии и внедрении новых технологий.