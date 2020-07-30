Компания "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает вопрос электрификации участка железнодорожного полотна в Ивановской области. Об этом в четверг во время поездки в регион сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"В нашей программе 2020 года, несмотря на то, что программа несколько сократилась, объем средств на проведение финансово-экономического, технологического и конструкторского исследований заложен. И мы их уже проводим. Финансовые средства [на электрификацию железных дорог в Ивановской области] мы заложим по результатам этих исследований. Проект интересный", - сказал Белозеров.

Железная дорога в Ивановской области не электрифицирована, утонили ТАСС в филиале РЖД - компании "Северная железная дорога". Электрические поезда на этом участке подцепляют к локомотиву или головному вагону на альтернативном источнике энергии.

Сроки реализации проекта не называются.