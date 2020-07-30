 
Инвестиции (проекты)

РЖД прорабатывает вопрос электрификации железной дороги в Ивановской области

РЖД прорабатывает вопрос электрификации железной дороги в Ивановской области

30 июля 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
330

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает вопрос электрификации участка железнодорожного полотна в Ивановской области. Об этом в четверг во время поездки в регион сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"В нашей программе 2020 года, несмотря на то, что программа несколько сократилась, объем средств на проведение финансово-экономического, технологического и конструкторского исследований заложен. И мы их уже проводим. Финансовые средства [на электрификацию железных дорог в Ивановской области] мы заложим по результатам этих исследований. Проект интересный", - сказал Белозеров.

Железная дорога в Ивановской области не электрифицирована, утонили ТАСС в филиале РЖД - компании "Северная железная дорога". Электрические поезда на этом участке подцепляют к локомотиву или головному вагону на альтернативном источнике энергии.

Сроки реализации проекта не называются.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Казани построят Открытый спортивно-молодежный парк
Одновременно 6 инвестпроектов планируется включить в ТОР
В Псковской области проверили подготовку ОЭЗ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно