В Псковской области проверили подготовку ОЭЗ "Моглино"

В ходе рабочей поездки в Псковскую область заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым. В фокусе внимания оказались инвестиционные проекты индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР): строительство инфраструктуры для технопарка «Моглино-2», развитие фермерских производств ООО «ПсковАгроИнвест» и ОАО «Красное знамя», а также субсидирование обновления автобусного парка Псковской области.

Первым пунктом назначения стала особая экономическая зона «Моглино». Алексей Беспрозванных совместно с губернатором лично осмотрели строительство инженерной инфраструктуры для «Моглино», на эти цели будет направлено около 900 млн рублей до конца августа 2020 года в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

«Сегодня мы провели очень насыщенный день. Удалось посетить несколько важных инвестобъектов, среди которых на первом месте, конечно, особая экономическая зона «Моглино» и промышленный технопарк «Моглино-2», где стала резидентом компания «Титан-Полимер». Совсем скоро здесь компанией будет открыто крупное импортозамещающее и экспортно-ориентированное производство ПЭТ-гранул и БОПЭТ, используемых в целом ряде отраслей промышленности. Уверен, «Титан-Полимер» станет флагманом «Моглино». Сегодня мы убедились, что работа по подготовке инфраструктуры идет четко и в графике, уже осенью сюда смогут заехать резиденты. Это впечатляет!»,

- отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Также замглавы Минпромторга и губернатор Псковской области посетили ООО «ПсковАгроИнвест». Министерство промышленности и торговли Российской Федерации как курирующее ведомство, предоставит компании субсидии на приобретение племенного скота и строительство молочных ферм в рамках ИПСЭР. Финансовая помощь составит 100 млн рублей в 2020 году. Будет реализовано 3 инвестиционных проекта и создано порядка 240 рабочих мест. Увеличится объем производства сельхозпродукции на 3%, что поможет в обеспечении продовольственной безопасности Псковской области.

Кроме этого, были детально обсуждены вопросы субсидирования приобретения более 200 современных автобусов, часть из которых – на более экологичном и бюджетном газомоторном топливе. Автопарк крупнейшего автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс», который обслуживает около 400 различных автобусных маршрутов, давно требует обновления. Для точечного обсуждения деталей проекта на встрече присутствовали также представители отраслевого департамента Минпромторга России.