Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу подстанции (ПС) 110 кВ Спутник – первой в энергосистеме Воронежской области цифровой подстанции.

Ввод в работу ПС 110 кВ Спутник обеспечивает возможность технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей на территории Коминтерновского района Воронежа.

Новая подстанция трансформаторной мощностью 80 МВА оснащена современной отечественной автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП), обеспечивающей возможность внедрения автоматизированного дистанционного управления, которое будет реализовано в 2021 году в соответствии с совместными планами АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети». Все процессы информационного обмена с внешними системами и между элементами подстанции, а также управления работой питающего центра осуществляются в цифровом виде.

В процессе проектирования и строительства ПС 110 кВ Спутник специалисты ОДУ Центра и Воронежского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, проектной и рабочей документации, комплексных программ включения оборудования ПС 110 кВ Спутник. Специалисты системного оператора также участвовали в приемке в эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Воронежского РДУ.

В ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу новой цифровой подстанции специалистами ОДУ Центра и Воронежского РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов, величин токов короткого замыкания, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики, произведена необходимая настройка АСУ ТП подстанции и оперативно-информационного комплекса Воронежского РДУ, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр.

В ходе включения оборудования новой подстанции по программе, специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу энергосистемы Воронежской области и стабильное электроснабжение потребителей.

Ввод подстанций с новейшим оборудованием и средствами управления, а также оснащение действующих подстанций современными АСУ ТП, поддерживающими автоматизированное дистанционное управление, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование передовых цифровых технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом.

В рамках цифровизации оперативно-диспетчерского управления Системный оператор уже несколько лет поэтапно внедряет автоматизированную систему производства переключений во всех своих филиалах, что позволит организовать автоматизированное дистанционное управление оборудованием более чем двухсот объектов электроэнергетики в соответствии с согласованными с сетевыми организациями планами-графиками.