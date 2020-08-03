Впервые в Горячем Ключе может быть реализован проект ко комплексному освоению целых районов. Речь идет о 4 и 5 мкр станицы Саратовской, где на протяжении многих лет многодетным семьям выдавались земельные участки. Здесь в течение нескольких лет местные власти, благодаря краевой поддержке, планируют улучшить инфраструктуру, построив дороги и линии ЛЭП, подвести газ — сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Горячего Ключа.

На 509 участках общей площадью свыше 544 тыс. кв. м будут построены дороги, проведены сети электро— и газоснабжения, обустроено уличное освещение, появится интернет, будут построены канализация и ливнестоки. Вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни людей.

"К сожалению, обеспечить инфраструктуру этой территории у города возможностей пока не было. Сейчас, благодаря краевой поддержке, Горячий Ключ сможет стать участником региональной госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" — отметил глава Александр Кильганкин.

Комплексное обустройство территории требует серьезной подготовки. Администрация заключает соглашение с региональным министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на получение субсидии в размере 18,5 млн рублей, необходимых на разработку проекта.

Реализовать эти масштабные планы планируется в течение нескольких лет.

