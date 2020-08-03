 
Инвестиции (проекты)

Масштабный проект по освоению целых районов впервые реализуют в Горячем Ключе

Масштабный проект по освоению целых районов впервые реализуют в Горячем Ключе

3 августа 2020, 10:33
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
138

Впервые в Горячем Ключе может быть реализован проект ко комплексному освоению целых районов. Речь идет о 4 и 5 мкр станицы Саратовской, где на протяжении многих лет многодетным семьям выдавались земельные участки. Здесь в течение нескольких лет местные власти, благодаря краевой поддержке, планируют улучшить инфраструктуру, построив дороги и линии ЛЭП, подвести газ — сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Горячего Ключа.

На 509 участках общей площадью свыше 544 тыс. кв. м будут построены дороги, проведены сети электро— и газоснабжения, обустроено уличное освещение, появится интернет, будут построены канализация и ливнестоки. Вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни людей.

"К сожалению, обеспечить инфраструктуру этой территории у города возможностей пока не было. Сейчас, благодаря краевой поддержке, Горячий Ключ сможет стать участником региональной госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" — отметил глава Александр Кильганкин

Комплексное обустройство территории требует серьезной подготовки. Администрация заключает соглашение с региональным министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на получение субсидии в размере 18,5 млн рублей, необходимых на разработку проекта.

Реализовать эти масштабные планы планируется в течение нескольких лет.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ИА KrasnodarMedia

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
ОЭЗ
РЖД создадут два логистических хаба во Владимирской области до конца 2022 года
Новый корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском обойдется в 1,3 млрд рублей
Возле метромоста в Омске постоят гостиничный комплекс
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно