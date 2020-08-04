Владей информацией
4 августа 2020, 11:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
Не пропустите онлайн-конференцию на тему "Jupiter - молниезащита ДКС. Мастер-класс для тех, кто хочет знать!". Прямая трансляция из Учебного центра ДКС состоится во вторник 4 августа в 10:00 по московскому времени.
Подключайтесь по ссылке и регистрируйтесь: https://events.webinar.ru/15323489/5756095. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию!
На вебинаре спикеры ДКС рассмотрят актуальные стандарты в области молниезащиты, расскажут об инструментах компании, помогающих при подборе решений и базовых компонентов молниезащиты от ДКС. После мероприятия каждому зарегистрированному участнику будет автоматически отправлена ссылка на запись вебинара.
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