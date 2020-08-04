Утверждена "дорожная карта" Росатома по квантовым вычислениям

31 июля 2020 года на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности была утверждена «дорожная карта» развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», разработанная Госкорпорацией «Росатом», включая бюджет и финансово-экономическое обоснование.

Ранее данные документы получили необходимые согласования Минкомсвязи РФ, Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, АНО «Цифровая экономика» и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Это первая утвержденная «дорожная карта» из разработанных в соответствии с соглашениями о намерениях по развитию отдельных высокотехнологичных областей, заключенных в июле 2019 года между Правительством РФ и госкомпаниями. Она сфокусирована как на решении исследовательских и инженерных задач в области квантовых вычислений, так на формировании экосистемы для развития этого направления, включающей создание инфраструктурной базы, образовательных программ, консорциумов с индустриальными партнерами.

«Утверждение «дорожной карты» – результат большой совместной работы, которая была проведена во взаимодействии с представителями научного и экспертного сообщества, а также с федеральными органами исполнительной власти, – отметила Екатерина Солнцева, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом». – Но самое главное - впереди. Подготовительный этап завершен и теперь необходимо переходить к энергичной практической реализации масштабного проекта, главной целью которого являются разработка в России к 2024 году отечественных конкурентоспособных технологий квантовых вычислений и формирование соответствующей научно-технологической экосистемы».

Для справки:

Соглашение о намерениях №1/17651-Д от 10.07.2019 в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» было заключено между Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с распоряжением Правительства РФ №1484-р от 08.07.2019. Основным механизмом реализации данного соглашения является реализация «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», разработка которой началась в июле 2019 г. и была в целом завершена к декабрю 2019 года, получив одобрение ответственного Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (протокол № МА-П10-124Пр от 6-7 декабря 2019).

«Дорожная карта» развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» разработана с учетом основных положений ранее утвержденной президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности дорожной карты по направлению развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии», что было подтверждено в феврале 2020 в рамках согласования рабочей группой федерального проекта «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» и Аналитическим центром при Правительстве РФ. Одной из целей дорожной карты является создание к 2024 году отечественного 100-кубитного квантового компьютера. За реализацию соглашения перед Правительством Российской Федерации отвечает Госкорпорация «Росатом». Выполнение дорожной карты и мероприятий в ее составе планируется консорциумом ведущих российский организаций в сфере разработки квантовых технологий во главе с ООО «Совместное предприятие «Квант» (100% дочерняя компания АО «Атомэнергопром»).