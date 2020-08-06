Объем инвестиций в строительство города Доброграда, который возводят на частные инвестиции во Владимирской области, достиг 8 млрд рублей. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный директор "Доброград-девеломпент" Владимир Ахапкин.

Строительство города во Владимирской области началось в 2012 году, планируемый объем инвестиций к концу реализации проекта в 2034 году достигнет 73 млрд рублей. Работу ведут на частные инвестиции при государственной поддержке, в 2019 году Доброград получил статус поселка.

"На сегодня в проект вложено 8 млрд рублей. К середине 2020 года построено 5% от общего объема жилой недвижимости первой очереди застройки - почти 13 тыс. кв. м квартир, 25 тыс. кв. м таунхаусов, 13,5 тыс. кв. м ИЖС", - сказал он, отметив, что сейчас в городе проживают около 1 000 человек.

Как уточнили в компании, средства были направлены на создание сетевой инфраструктуры, электрификацию, водоснабжение и на строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Согласно градостроительному плану, к 2034 году число жителей города достигнет 47 тыс. человек. На территории города построят около 1,5 млн кв. м жилья и 950 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, запланировано шесть очередей строительства. В жилой части города строятся малоэтажные дома с квартирами и апартаментами, таунхаусы и индивидуальные частные дома. В 2024 году, когда завершится этап строительства первой очереди объемом 122,5 тыс. кв. метров, в Доброграде будут проживать около 4,5 тыс. человек.

На территории города есть благоустроенная зона с парками, детскими площадками, скверами, беседками, уже действуют ресторан, спортивный комплекс, есть собственный аэродром малой авиации. Недалеко от Доброграда создан клинический медицинский центр. На территории населенного пункта регулярно проводятся фестивали, концерты и развлекательные мероприятия, гастроли Большого театра России, фестиваль Усадьба Jazz, выступления олимпийских чемпионов по фигурному катанию.