ПО СЭК запустил новый ТПА Tianjian PLUTO

ПО СмоленскЭлектроКабель продолжает процесс технического перевооружения. Реализуется мероприятия по модернизации производства, внедрению новых технологий. За 2019 год предприятие было закуплено свыше 40 единиц современного, высокотехнологичного оборудования, которое позволило существенно повысить эффективность производственных участков.

В июле 2020 года на ПО СЭК вновь поступило новое оборудование - Термопластавтомат Tianjian PLUTO PL 2500/1000v. Приобретение обошлось компании в сумму около трех миллионов рублей. Но вложение средств оправданно - техника позволит нарастить объемы выпускаемой продукции, расширить ассортимент, повысить качество и что не маловажно - позволит создать дополнительные рабочие места.

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