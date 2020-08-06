С начала 2020 года энергетики астраханского филиала «Россети Юг» заменили порядка 830 в опор Астраханской области и еще 270 заменят до конца текущего года. Реконструкция опор линий электропередачи повысит надежность электроснабжения жителей, промышленных и социальных объектов Наримановского, Володарского, Енотаевского, Харабалинского районов области, а также Трусовского и Советского районов Астрахани.

Как отмечают в компании, реконструкция ветхих опор является одним из самых актуальных вопросов для астраханцев, но оперативное решение проблемы сдерживают неплатежи энергосбытовых компаний. Тем не менее, для повышения надёжности энергоснабжения в предстоящий осенне-зимний период энергетики отремонтировали более 500 км воздушных и 5 км кабельных линий электропередачи, более 300 трансформаторных подстанций, расчистили 280 га просек от древесно-кустарниковой растительности, которая в непогоду может стать причиной технологических нарушений.