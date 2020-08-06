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"Россети Юг" до конца года заменит более тысячи опор линий электропередачи в Астраханской области

Россети Юг до конца года заменит более тысячи опор линий электропередачи в Астраханской области

6 августа 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, МРСК ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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С начала 2020 года энергетики астраханского филиала «Россети Юг» заменили порядка 830 в опор Астраханской области и еще 270 заменят до конца текущего года. Реконструкция опор линий электропередачи повысит надежность электроснабжения жителей, промышленных и социальных объектов Наримановского, Володарского, Енотаевского, Харабалинского районов области, а также Трусовского и Советского районов Астрахани.

Как отмечают в компании, реконструкция ветхих опор является одним из самых актуальных вопросов для астраханцев, но оперативное решение проблемы сдерживают неплатежи энергосбытовых компаний. Тем не менее, для повышения надёжности энергоснабжения в предстоящий осенне-зимний период энергетики отремонтировали более 500 км воздушных и 5 км кабельных линий электропередачи, более 300 трансформаторных подстанций, расчистили 280 га просек от древесно-кустарниковой растительности, которая в непогоду может стать причиной технологических нарушений.

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