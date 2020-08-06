АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», входит в Госкорпорацию «Росатом») определено отраслевым интегратором нового направления бизнеса – «Ядерное приборостроение». АО «РАСУ» будет отвечать за реализацию научно-технической политики и за развитие отраслевых компетенций по разработке и производству изделий ядерного приборостроения.

В число возложенных на компанию задач входят объединение научных-технологических, производственных и кадровых ресурсов отрасли для создания и вывода на рынок конкурентного оборудования, обеспечение взаимодействия с неотраслевыми организациями и органами власти по направлению ядерного приборостроения. В рамках выполняемых работ будет проведена унификация и типизация номенклатуры программно-технических средств.

Участниками нового направления бизнеса, помимо АО «РАСУ», являются следующие отраслевые партнёры: АО «СНИИП», АО «ИФТП», ФГУП «ВНИИА», ФГУП «ПСЗ», АО «ФНПЦ «ПО «Старт», АО «УЭМЗ», АО «Радиевый институт им. Хлопина», ООО «НПО «Центротех» и АО «НИИТФА».

По словам руководителя направления Дмитрия Белкина, совместно с отраслевыми партнёрами АО «РАСУ» займётся созданием изделий ядерного приборостроения на всех этапах жизненного цикла – от перспективных разработок до сервисного обслуживания.

«Программа развития направлена на воссоздание высокорентабельного бизнеса в сегменте ядерного приборостроения за счёт вывода на рынок новых комплексных предложений с высокой добавленной стоимостью. В том числе мы рассматриваем возможность трансферта технологий через локализацию решений в партнёрстве с ведущими зарубежными вендорами на взаимовыгодных условиях», – отметил он.

Среди первоочередных задач – создание до конца 2020 года в дивизионе «АСУ ТП и электротехника» структурного подразделения на базе проектного офиса по ядерному приборостроению АО «РАСУ», которое будет обеспечивать взаимодействие с организациями-участниками и выполнение этапов дорожной карты продуктовой стратегии.

Для справки:

Ядерное приборостроение – отрасль науки и техники, ориентированная на проектирование и производство приборов для измерения ионизирующих излучений. В настоящее время изделия ядерного приборостроения служат для выполнения измерительных, контрольных и управляющих функций в атомной (ядерной) энергетике и атомной промышленности, а также для поиска, разведки и разработки месторождений радиоактивных минералов, для контроля радиационно-опасных объектов, безопасности персонала, защиты окружающей среды. Также важно отметить широкое использование приборов для проведения научных исследований в экспериментальной ядерной физике, при исследовании и освоении космического пространства, в медицине, сельском хозяйстве и во многих других областях науки, техники и народного хозяйства. Ядерное приборостроение является составной частью и широкого круга отраслевых и федеральных целевых программ, направленных на создание новых технологий, в том числе новых типов реакторов, технологий по переработке различных видов ядерного топлива, обеспечения экологической безопасности.

Источник: Пресс-служба АО «РАСУ»