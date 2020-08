Девятнадцать системных оператор стран ЕС*, входящие в так называемую центральную зону регулирования (System Operation Region, SOR), опубликовали совместные предложения по созданию регионального координационного центра для своей зоны в соответствии с требованиями регламента ЕС о внутреннем рынке электроэнергии.

Регламент ЕС от 5 июня 2019 г. No 2019/943 обязывает системных операторов усилить взаимодействие по сравнению с текущей ситуацией, для чего должны быть созданы региональные координационные центры (Regional Coordination Centers, RCCs). Их отличием от действующих центров по координации надежности (Regional Security Centers, RSCs) будет бóльшая независимость при принятии решений, например, в части предотвращения развития аварий. К июлю 2022 г. RCCs заменят собой все RSCs.

Каждый RCC будет действовать в определенной ему зоне регулирования. В апреле 2020 г. Агентство ЕС по взаимодействию регуляторов в энергетике (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) одобрило подготовленное ENTSO-E разделение территории ЕС на отдельные SORs, чтобы системные операторы могли приступить к разработке предложений по RCC для своих зон. На следующем этапе национальные регуляторы должны рассмотреть и согласовать эти предложения. Перед RCCs ставятся такие же задачи, что и перед RSCs, т.е. услуги по обеспечению надежности, в том числе скоординированные анализ надежности и расчет пропускной способности, координация процессов планирования ремонтов, подготовка кратко- и среднесрочных прогнозов балансовой надежности. Кроме того, RCCs будут участвовать в организации управления технологическими режимами работы объектов, в обеспечении работы рынков, противоаварийного планирования и готовности к ликвидации аварий.

Применительно к центральной SOR итоговые предложения включают в себя, в дополнение к расширенному кругу задач RCCs, обязанность координационных центров согласовывать с системными операторами предлагаемые меры по обеспечению надежности, а также право системных операторов проводить проверки и при необходимости оспаривать решения RCCs. Такое тесное взаимодействие предусматривает и интенсивный обмен информацией между всеми участниками.

Официальный сайт TSCNET

* 50Hertz (Германия), Amprion (Германия), APG (Австрия), CEPS (Чехия), Creos (Люксембург), Eles (Словения), Elia (Бельгия), HOPS (Хорватия), Mavir (Венгрия), PSE (Польша), REE (Испания), REN (Португалия), RTE (Франция), SEPS (Словакия), TenneT (Германия и Нидерланды), Terna (Италия), Transelectrica (Румыния), TransnetBW (Германия), VUEN (Австрия).