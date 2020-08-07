Арбитражный суд Москвы отклонил иск ГУП Московской области "Электросеть" к ООО "Инновационные цифровые технологии" (ИЦТ) на сумму 98,8 млн руб., поданный из-за незаконного потребления электроэнергии для майнинга криптовалюты на территории в подмосковном Королеве, отведенной властями региона под технопарк.

Площадка, на которой было размещено это оборудование, является частью земельного участка, который до 2017 года вместе со зданиями и сооружениями принадлежал Минобороны России. В 2017 году этот имущественный комплекс был передан в собственность Московской области, в последующем регион запустил процесс его передачи в Корпорацию развития Московской области, а завершена эта процедура была в августе 2019 года. Пока шел этот процесс, объект был передан на хранение - сначала корпорации, а в сентябре 2018 года - от корпорации специально созданной управляющей компании, ООО "Технопарк "Королев", которая должна была в режиме самофинансирования обеспечить содержание имущественного комплекса.

Договор с технопарком "Королев" действовал до июля 2019 года, эта организация работала самостоятельно, при этом договором хранения был предусмотрен запрет на использование имущества технопарка, а равно на предоставление возможности его использования третьим лицам, сообщили "Интерфаксу" в корпорации. С представителями технопарка "Королев" агентству связаться не удалось.

Факт бездоговорного присоединения к сетям для энергоснабжения майнингового оборудования был установлен после того, как с 1 апреля 2019 года электросетевое хозяйство технопарка было передано в "Электросеть", а она приступила к заключению договора на обслуживание электросетевого хозяйства с АО "Мособлэнерго". Сотрудники последнего и обнаружили незаконное подключение, сообщили "Интерфаксу" в "Электросети".

Площадка, на которой было установлено майнинговое оборудование, находилась в пользовании у ИЦТ. Технопарк "Королев" передал ее в нарушение ограничений договора хранения, заявили "Интерфаксу" в Корпорации развития Московской области.

Сотрудники ИЦТ присутствовали при составлении акта о бездоговорном подключении в качестве представителей компании-оператора оборудования и подписали его, сообщил представитель "Электросети". По его словам, поэтому иск о неосновательном обогащении и был подан к ИЦТ. Цена иска определена расчетным методом, предусмотренным законодательством, исходя из максимальной пропускной способности кабеля и длительности периода незаконного потребления электроэнергии.

Но собственником майнингового оборудования, судя по материалам арбитражного дела, ИЦТ не является. Кому именно оно принадлежит, в документах не говорится, упоминается только со ссылкой на постановление следственного органа МВД о признании, "Электросети" потерпевшим, что это была группа физических и юридических лиц. Найти информацию о том, что это за лица, "Интерфаксу" не удалось.

Информация о ходе расследования не раскрывается. В арбитражном деле упомянута следующая версия: неустановленные лица, действуя от имени ИЦТ и еще одной компании - ООО "Эко Право", но не имея никаких формальных полномочий на это, обманом неправомерно разместили на площадке, переданной ИТЦ, устройства для майнинга криптовалют, неправомерно подключили их к объектам электросетевого хозяйства и незаконно потребляли электроэнергию в период с 1 января 2019 года по 31 мая 2019 года.

"Доказательств передачи на хранение ответчику энергопринимающих устройств истец не представил", - говорится также в решении суда.

При такой доказательной базе суд первой инстанции не нашел оснований удовлетворить иск "Электросети". Это решение будет обжаловано, сообщил представитель компании.

Возникшие в результате майнинга криптовалюты фактические потери в сетях электропередачи в размере 28,9 млн руб. Корпорация развития Московской области и "Электросеть" компенсировали "Мосэнергосбыту". Требование о взыскании суммы ущерба в размере указанных фактических потерь производится в рамках уголовного дела, где "Электросеть" и корпорация признаны потерпевшими.

ООО "ИТЦ" зарегистрировано 1 января 2018 года. Владельцем компании является Ольга Герасимова, генеральным директором - Илья Лобанов. Другого бизнеса, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", у них нет. Отчетность за 2019 год компания не сдавала. Сейчас операции по счетам ИТЦ остановлены решением ФНС.