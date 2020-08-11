Компания "Платформа больших данных", созданная весной 2020 года банком ВТБ и Ростелекомом, разработала и внедряет первую в России универсальную геоплатформу на основе анализа обезличенных данных с применением автоматического машинного обучения (Auto ML), сообщает пресс-служба ВТБ.

Платформа позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы в конкретных локациях для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестиционную привлекательность зданий и земельных участков. Собранные в единую гео-сетку данные позволяют использовать методы Аuto ML, что ускоряет процесс вывода продуктов на рынок, технологии могут быть адаптированы под задачи той или иной компании за неделю.

"Геоплатформа доступна уже в 50 крупнейших городах России. С ее помощью мы можем дать оценку локаций площадью 500 на 500 метров. Геоплатформа сопоставит 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов и предложит оптимальную площадку, например, для новой парикмахерской, рекламного билборда для узкоспециализированой аудитории или строительства жилого комплекса, - приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Платформы больших данных", заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.

Как отметили в ВТБ, продукты геоплатформы уже тестируют один из лидеров среди российских торговых сетей и крупнейший оператор наружной, транзитной и indoor-рекламы в России.

"Рынок геоаналитики в России растет на 15-20% в год. Согласно оценкам и предыдущему проектному опыту PwC и Strategy&, применение продуктов геоаналитики может обеспечить прирост выручки до 20% за счет оптимального размещения торговых точек и офисов продаж", - добавили в банке.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев