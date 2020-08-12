Наша редакция портала постоянно ищет новые форматы взаимодействия с аудиторией. Совсем недавно мы рискнули обратиться к уже известному видеоформату на сервисе YouTube - 10 глупых вопросов. О профессиях и производствах можно рассказывать даже так, задавая простые и в чём-то глупые вопросы.

Первое видео мы записали с Ольгой Друговой, коммерческим директором “Полимерпласт” “Полимерхолдинг” . Одним из самых популярных материалов последних месяцев на RusCable.Ru стало большое интервью Ольги Друговой . Материал стабильно держится в топе новостей. В интервью мы обсудили вопросы качества, перспективы ПВХ, состояние рынка и затронули тему первичного сырья и консолидации в вопросах качества. Но для тех, кто не является экспертом в полимерах, но хотел бы начать с более простых вопросов, подходит видео “10 глупых вопросов компаундеру” , где Ольга коротко и честно отвечает на вопросы, которые не принято задавать. Рекомендуем к просмотру всем, кто хочет лучше разбираться в тематике ПВХ, и проблематике компаундеров, узнать больше о производстве, качестве, подходе, но всегда боялся спросить.