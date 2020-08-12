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10 глупых вопросов профессионалу - новый видеоформат на RusCable.Ru

10 глупых вопросов профессионалу - новый видеоформат на RusCable.Ru

12 августа 2020, 11:44
Рубрика: Новости портала
Метки: ПОЛИМЕРПЛАСТ, ПОЛИМЕРХОЛДИНГ, RusCable.Ru

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Время чтения ≈ 1 мин
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Наша редакция портала постоянно ищет новые форматы взаимодействия с аудиторией. Совсем недавно мы рискнули обратиться к уже известному видеоформату на сервисе YouTube - 10 глупых вопросов. О профессиях и производствах можно рассказывать даже так, задавая простые и в чём-то глупые вопросы.
Первое видео мы записали с Ольгой Друговой, коммерческим директором “Полимерпласт” и “Полимерхолдинг”. Одним из самых популярных материалов последних месяцев на RusCable.Ru стало большое интервью Ольги Друговой. Материал стабильно держится в топе новостей. В интервью мы обсудили вопросы качества, перспективы ПВХ, состояние рынка и затронули тему первичного сырья и консолидации в вопросах качества. Но для тех, кто не является экспертом в полимерах, но хотел бы начать с более простых вопросов, подходит видео “10 глупых вопросов компаундеру”, где Ольга коротко и честно отвечает на вопросы, которые не принято задавать. Рекомендуем к просмотру всем, кто хочет лучше разбираться в тематике ПВХ, и проблематике компаундеров, узнать больше о производстве, качестве, подходе, но всегда боялся спросить. 

 

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